Bestfly Cabo Verde recebe primeiro Avião Embraer E-190

28/04/2022 00:03 - Modificado em 28/04/2022 00:03

A Bestfly Worldwide recebeu nesta quarta-feira, dia 27 de abril, o seu primeiro avião a jato Embraer E-190, que surge com as cores da Bestfly Cabo Verde, país onde ficará registado.

O anúncio foi feito pela empresa irlandesa de leasing de aeronaves ‘ACIA Aero Leasing’ tendo a entrega se verificado no centro de entregas de aeronaves da Embraer na cidade de Macon, no Estado da Geórgia (EUA), onde a tem um seu centro de entregas.

O avião E-190 ostenta as cores e lettering da Bestfly Cabo Verde e entrará ao serviço em breve. “A companhia aérea irá aproveitar a versatilidade do E-Jet, aeronave de fabrico brasileiro, para estabelecer a tão necessária conectividade de Cabo Verde para a África Ocidental e para o arquipélago dos Açores, um ponto importante de ligação para os voos de e para a costa leste dos Estados Unidos da América, onde vivem muitos milhares de cabo-verdianos”.

Nuno Pereira, presidente executivo da Bestfly, citado pela Newsavia, considerou que a entrega deste avião, em particular, é muito especial para a sua empresa, uma vez que é o primeiro E-190 e a 25ª aeronave ao serviço da Bestfly Worldwide.

A chegada do primeiro jato de transporte regional ao grupo Bestfly “solidifica a nossa entrada no segmento dos serviços regulares”, diz o executivo, que prossegue, afirmando que “este é um marco muito importante para a Bestfly, uma vez que iremos apoiar a população de Cabo Verde com uma conectividade fiável e eficiente que é muito necessária para o seu mercado. A ACIA tem sido um parceiro fantástico ao longo deste processo em coordenação com a Embraer, General Electric (GE), e os reguladores nacionais para a aceitação, certificação e entrada ao serviço do E-190 da Bestfly. Tem sido verdadeiramente um esforço de equipa”.

A Bestfly já opera três aviões turbo-hélices ATR 72-600 do locador, sendo este Embraer E-190 o quarto avião em locação para a companhia aérea africana. Um segundo E-190 será entregue nos próximos meses, de acordo com as negociações concluídas em novembro do ano passado no Dubai Airshow.