Jorge Humberto apresenta “Ôjemdia” em Montreuil em Paris

28/04/2022 00:03 - Modificado em 28/04/2022 00:03

O compositor, músico e cantor Jorge Humberto apresenta no próximo dia 7 de maio em Montreuil, zona metropolitana de Paris, o seu novo álbum, “Ôjemdia”, editado em em Fevereiro desde ano.

Depois de ter passado no mês de abril pelo Luxemburgo, chegou agora a vez de Paris receber “Ôjemdia” num concerto que conta com a participação especial de Cremilda Medina, que “tem vindo a fazer sucesso pelos palcos que tem passado e que conta já com uma carreira internacional aclamada pela crítica” como uma das seguidoras da música tradicional de Cabo Verde.

Jorge Humberto da Cruz Neves, mais conhecido no mundo musical por Jorge Humberto, artista e compositor de música tradicional cabo-verdiana, nasceu na ilha de São Vicente em Cabo Verde e desde cedo que começou na música.

Foi em Lisboa entre 1992 e 1998 que, Jorge Humberto, viria a gravar os seus três primeiros álbuns Môiobe um Consôla e Porto experimental.

Em Paris no ano de 2004 grava “Identidade” e em Mindelo em 2009 edita o álbum “Ar de Nha Terra”. De volta a Paris em 2013 grava o seu sexto álbum “Arpur”.

Em 2016 edita “Nôv Astral” e eis chegado o momento de “Ôjemdia”, editado em Fevereiro desde ano é o seu mais recente álbum que agora apresenta em França.

Para este concerto em Paris, Jorge Humberto contará também com participações de Naldina e Liliana e a animar a noite estará o DJ Toy Delgado numa noite repleta de música de Cabo Verde.