Parlamento: UCID exorta ao governo uma solução urgente para resolver o problema das limitações operacionais no aeroporto de São Vicente

27/04/2022 17:45 - Modificado em 27/04/2022 17:46

Na sua apresentação da declaração política em sessão plenária, o deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, pediu ao governo que colocasse em prática soluções para o problema que impede o aeroporto Cesária Évora de receber voos noturnos.

São Vicente, conforme António Monteiro, tem protagonizado ao longo dos tempos, “momentos ímpares na história de Cabo Verde” que deveriam ser devidamente aproveitados “para relançar a vocação da ilha nos diversos setores do desenvolvimento do país”.

No entanto, segundo este parlamentar, em relação ao aeroporto Cesária Évora a falta de condições para receber voos noturnos é um problema que precisa ser solucionado.

“Esperamos que o serviço do Estado com responsabilidade na matéria encontre todas as soluções técnicas necessárias capazes de equacionar, de vez, o problema e que se reduza ao máximo as limitações operacionais que vêm empalidecendo o aeroporto da ilha”, destacou.

O democrata-cristão acredita que, se não for adotado a ilha de uma infraestrutura aeroportuária que permita os voos privados e comerciais operarem a qualquer hora do dia, “as aspirações de São Vicente poderão ser colocadas em causa”.

António Monteiro aproveitou ainda para chamar atenção do governo para a “velha questão” do preço do jet-A1, que segundo disse, difere e muito dos restantes aeroportos. “É nosso entendimento que esta anormalidade trava os interesses de SV e, portanto, deve ser corrigida com maior brevidade possível”, sublinhou.

Recorde-se que o ministro do Mar e da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, exortou no Mindelo, que seja “removida imediatamente” a dificuldade que impede São Vicente de receber voos noturnos no Aeroporto Internacional Cesária Évora.

Atitude esse que António Monteiro considerou “motivo de alegria”, por se tratar do posicionamento de um membro do governo que veio juntar a sua voz a dos deputados da UCID, que durante muitos anos, afirma, “vem exigindo que se cumpra com uma das exigências mais prementes da população de São Vicente”.

AC -estagiara