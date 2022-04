Governo assegura que implementação da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica nas escolas tem sido positiva

O ministro da Educação disse, no Mindelo, que o seu ministério vai produzir um relatório sobre a implementação da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica (EMRC) nas escolas do País.

Amadeu Cruz falava à imprensa à margem da sua participação no painel sobre “Cabo ‘humano’ Verde “esperança”: ética, educação e ecologia, da letargia idiocrática à ética da responsabilidade” no quadro da IV Semana Teológica que decorre até esta quarta-feira na cidade do Mindelo.

“Vamos produzir um relatório sobre a implementação desta disciplina, mas o que podemos salientar é que temos tido um diálogo normal com a Igreja Católica, com as duas dioceses do País”, precisou o governante.

As conversações, continuou a mesma fonte, vão no sentido da implementação de uma disciplina que possa ser “abrangente, acolher cristãos e não cristãos”, e que possa disponibilizar uma formação cívica para cidadania e o País ter jovens “mais comprometidos” com os valores da cabo-verdianidade.

Conforme lembrou o ministro, a disciplina é opcional no sistema educativo cabo-verdiano.

Mas no mundo, de uma forma geral, precisou, as religiões têm uma presença efectiva na formação cívica dos cidadãos dos diversos países e das diversas civilizações, e Cabo Verde, como uma sociedade “eminentemente cristã”, tem na sua génese os valores cristãos.

“Aqui em Cabo Verde, a Igreja Católica em particular teve um papel muito importante na construção da própria sociedade. Está na origem daquilo que podemos chamar a cabo-verdianidade e a educação é um dos pilares da ação da Igreja Católica ao longo da história de Cabo Verde”, frisou o governante, que defendeu que se deve “valorizar o papel da Igreja Católica”, enquanto promotora da educação”.

Inforpress