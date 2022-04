Cabo Verde participa na maior feira de cruzeiros do mundo

27/04/2022 12:44 - Modificado em 27/04/2022 12:44

O país vai estar representado pela Enapor nesta que é considerada a maior feira mundial de cruzeiros, que decorre até sexta-feira, 29, em Miami (EUA), integrado numa delegação denominada ‘Cruise Atlantic Islands’, constituída ainda pelas Ilhas Canárias e o arquipélago da Madeira.

Trata-se da ‘Seatrade Cruise Global’, uma plataforma comercial que conta com mais de 500 empresas expositoras de 113 países e constitui, de acordo com a organização, uma oportunidade para alargar a rede de networking e negócios no sector, e a principal exposição para empresas e organizações que buscam ou fazem negócios com a indústria internacional de cruzeiros.

A Enapor, Portos de Cabo Verde, participa no evento tendo como linha orientadora, de acordo com uma comunicação da empresa, a promoção de Cabo Verde como destino turístico de cruzeiros, no contexto pós-pandemia, e do Terminal de Cruzeiros do Mindelo.

Em fevereiro deste ano, o presidente do conselho de administração da Enapor, Alcídio Lopes, avançou que, para além desta feira, Cabo Verde é também parceiro em outros fóruns em que está a promover o país, entre eles a ‘Seatrade Cruise Med’, que integrou desde 2019.

Para o corrente ano, a Enapor prevê ter 113 escalas de cruzeiros e já tem 62 anunciadas para 2023.

NN/Inforpress