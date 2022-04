Netflix planeia oferecer 50 jogos até ao final de 2022

27/04/2022 11:09 - Modificado em 27/04/2022 11:09

@ Netflix

A pesar da queda no número de subscritores e de um ‘corte’ em projetos de animação, a Netflix planeia continuar a focar-se na indústria dos videojogos e, alegadamente, planeia oferecer perto de 50 jogos aos membros do serviço até ao final de 2022.

Quem o diz é o The Washington Post com base em informações fornecidas por uma fonte anónima, que adianta que a Netflix que explorar oportunidades na área dos videojogos. Ainda assim, é indicado que a empresa continuará somente no mercado mobile.

Os utilizadores da Netflix têm neste momento acesso a 18 jogos, o que significa que nos próximos oito meses a empresa planeia lançar perto de 30 jogos para os membros do serviço.

Recordar que a Netflix tem adquirido também alguns produtores de videojogos nos últimos meses, nomeadamente a Next Games, a Boss Fight e ainda a Night School Studio.

noticiasaominuto