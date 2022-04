WhatsApp recebeu ‘pacote’ com mais de cem novos emojis

27/04/2022 11:04 - Modificado em 27/04/2022 11:04

Já está disponível a atualização para Android e iOS, com os emojis a serem lançados também para os utilizadores da versão web.

A partir desta semana os utilizadores do WhatsApp terão a oportunidade de usar mais 107 emojis, os quais ficam disponíveis por via de uma nova atualização.

Se atualizar o respetivo dispositivo, os novos emojis – que incluem uma cara a derreter, uma cara a tapar a boca, uma cara com olhos lacrimejantes, mãos a fazer o gesto de um coração e múltiplas variações de um aperto de mão – já se encontram disponíveis tanto para Android como para iOS, ficando ainda disponíveis na versão web do WhatsApp.

Com este novo ‘pacote’ a já extensa biblioteca de emojis disponível para os utilizadores do WhatsApp fica ainda mais diversificada e com mais opções.