Sega vai remover jogos clássicos de ‘Sonic’ das lojas virtuais

27/04/2022 11:02 - Modificado em 27/04/2022 11:02

Há quatro jogos da série que deixará de poder comprar individualmente e somente apenas pela coletânea ‘Sonic Origins’.

ASega anunciou que vai remover alguns dos jogos clássicos da série ‘Sonic’ das lojas virtuais no dia 20 de maio, uma decisão relacionada com o lançamento de ‘Sonic Origins’ que é lançado a 23 de junho.

Como conta o The Verge, os jogos em questão são ‘Sonic the Hedgehog’, ‘Sonic the Hedgehog 2’, ‘Sonic 3 & Knuckles’ e ainda ‘Sonic CD’. Os jogos não estão disponíveis na loja virtual da PlayStation, sendo que ‘Sonic the Hedgehog 2’ e ‘Sonic CD podem ser adquiridos para Xbox e ‘Sonic the Hedgehog’ e ‘Sonic the Hedgehog 2’ podem ser desfrutados na Switch.

Todavia, mesmo que não seja um grande problema para os jogadores de consolas, todos estes jogos estão disponíveis individualmente na Steam para PC.

Assim sendo, a partir de 20 de maio os interessados em jogar a estas versões terão de adquirir a coletânea ‘Sonic Origins’ sem ter a oportunidade de comprar estes quatro jogos individualmente.

noticiasaominuto