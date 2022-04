NASA deteta asteroide que passará perto da Terra

© iStock

A agência espacial norte-americana notou que o 418135 (2008 AG33) não representa qualquer risco de impacto.

A NASA emitiu um aviso a respeito de um asteroide – com o dobro do tamanho do Empire State Building de Nova Iorque, EUA – que está a deslocar-se em direção à Terra e irá passar pelo nosso planeta esta quinta-feira, dia 28.

Diz a agência espacial norte-americana (via Science Alert) que o asteroide de nome 418135 (2008 AG33) tem um diâmetro estimado entre os 350 e os 780km e está a deslocar-se a uma velocidade de 37.400km/h.

Notar que o asteroide em questão não representa qualquer risco para a Terra, dado que não está em rota de impacto e passará pelo nosso planeta a uma distância de 3,2 milhões de quilómetros – cerca de oito vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

noticiasaominuto