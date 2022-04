São Vicente: Preços dos bilhetes de autocarro sobe de 40 para 43 escudos

26/04/2022 22:33 - Modificado em 27/04/2022 00:21

Em comunicado, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) anunciou que em Maio, no âmbito da atualização anual, as tarifas dos transportes coletivos urbanos de passageiros (Autocarros) vão subir de 40 para 43 escudos, cerca de 7,5%, na cidade do Mindelo, São Vicente e de 41 para 43 escudos, 5%, na cidade da Praia, Santiago.

A justificativa conforme a agência reguladora do setor, devido ao “aumento do preço dos combustíveis”.

As tarifas dos transportes coletivos urbanos de passageiros são revistas anualmente, através do cálculo de custo médio, “que considera os preços dos consumíveis, os parâmetros de depreciação e remuneração dos veículos e informações sobre a demanda e oferta”, recorda ainda a ARME.

“O aumento do custo por quilómetro, explicado, principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis, conjugado com o índice de passageiros por quilómetro equivalente, que se prevê quase inalterado em relação à última atualização”, refere a ARME, para justificar este aumento, que vai entrar em vigor às 00:00 de 01 de maio.