São Vicente: Vamar Martins expressa a sua “caboverdianidade” no seu novo EP – “Inkrustod” – a ser lançado brevemente

26/04/2022 22:08 - Modificado em 26/04/2022 22:12

A apresentação ao vivo do novo EP, “Inkrustod”, do artista Vamar Martins está marcada para sábado, 30 de Abril, dia Mundial do Jazz, no ALAIM. Um espetáculo musical que reúne ritmos cabo-verdianos selecionados para o seu novo trabalho e com a participação de outros artistas no evento.

“Inkrustod” para Vamar Martins, em entrevista ao Notícias do Norte, representa a música “embutida, entalhada, cravada, grudada” no artista e daí esse “nome que reflete na forma que expresso a minha caboverdianidade”.

Conforme explica o artista, o EP foi uma proposta da produtora Harmonia, que segundo eles, diz, já era momento para fazer um novo trabalho. O disco é composto por seis faixas com uma duração de um pouco mais de 25 minutos.

“A produção do EP iniciou em Julho de 2021 e não foi difícil, porque após o convite fiquei em casa a elaborar os temas que representam a história da minha vida”, explica o artista que acrescenta que o mais difícil foi escolher seis faixas num universo de mais de 100 músicas suas.

No disco, as escolhas foram para Mar d’atlantico, Tolerança, Rue de la pompe, Kompass II, Kaminhá pa sol, e F’tcha oi b’oia, ou seja, uma mistura de géneros musicais que neste caso está incluído no trabalho ritmos como coladeira, mazurca e funaná.

Para Vamar Martins, cada música representa sua vivência, o seu cotidiano. De entre as faixas, “Tolerância” foi a escolhida para o clipe que sai no dia 29 de Abril, visto mostrar o “lado alegre da coladeira de Cabo Verde e pela simplicidade da música”.

O entrevistado sente que houve um “amadurecimento” em termos da sua música, visto ter vivido muitos anos na França e que o aglomerado de experiências o fez criar o seu próprio estilo.

Em relação a apresentação do EP, Vamar Martins explica que, inicialmente, a ideia era fazer um simples concerto, mas por conta de uma viagem marcada para a próxima semana resolveu combinar algo “generoso” ou seja, o que era para ser um simples concerto deu lugar a um espetáculo e com participação da jovem artista Maira Vezo, Tiago Silva e de um coro.

Neste EP conta-se com as vozes dos jovens artistas Tiago Silva e Edénio Fonseca em que “estas vozes são tidas como um instrumento”, segundo Vamar Martins.

Fazem ainda parte deste novo trabalho de Vamar Martins, os instrumentistas Hernani Almeida, Yanick Almeida, Eder Motta, Ailton dos Santos e MarkusLeukel.

“Vem-lhe do berço a capacidade de criar uma sonoridade singular que naturalmente imprime aos acordes da sua guitarra e que agora, Vamar Martins transporta para o novo EP INKRUSTOD,” lê-se numa publicação da Harmonia.

A produtora avança ainda que, a apresentação ao vivo de “Inkrustod”, “marca assim o dia com uma viagem pelas raízes da música tradicional de Cabo Verde moldada à sua própria linguagem musical”.

AC