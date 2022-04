Santo Antão: Obras no Mercado Municipal na cidade da Ribeira Grande arranca esta semana

26/04/2022 17:27 - Modificado em 26/04/2022 17:28

A requalificação do Mercado Municipal na cidade da Ribeira Grande arranca no próximo sábado, 30. A apresentação do Projeto Requalificação do Mercado Municipal aconteceu no início desta semana, onde foram ouvidos os beneficiários que trabalham no espaço.

A Câmara Municipal, reuniu-se no passado dia 25 de abril, no Centro Lúdico na cidade da Ribeira Grande, para a apresentação do Projeto Requalificação do Mercado Municipal, e sobretudo, ouvir os beneficiários que ali trabalham, para que juntos, possam encontrar a melhor solução para o seu funcionamento durante as obras que vão iniciar neste sábado, 30 de abril.

O Projeto financiado no âmbito do Fundo de Descentralização em parceria com a Câmara Municipal, e pretende-se com o mesmo, criar as condições para melhor aproveitamento, promovendo e valorizando os produtos agrícolas, pecuários e da pesca, de acordo com informações avançadas pela Câmara Municipal daquele município.

E isto, conforme a edilidade, só será possível através do acondicionamento apropriado, transformação e comercialização com adequados padrões de higiene e segurança, dando especial atenção, às ações de formação em agroecologia, transformação agroalimentar, gestão de pequenos negócios, entre por forma a criar riqueza, com exploração sustentável das potencialidades da terra e do mar.

A autarquia acredita que é preciso “investir fortemente” na formação e capacitação dos jovens nos diversos setores que são as potencialidades do Município, a criação de oportunidades para uma nova geração de agricultores mais qualificados,

O mesmo espera que os beneficiários façam pleno uso do potencial das novas tecnologias e da inovação, “contribuindo para o desenvolvimento ativo do sector”, bem como para a “promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis”.

AC