Miss Cabo 2022 – Juceila Pereira – Ribeira Grande de Santo Antão

26/04/2022 15:31 - Modificado em 26/04/2022 15:31

Juceila Pereira é a nova Miss Cabo Verde. A jovem representante do município da Ribeira Grande de Santo Antão superou as 18 candidatas e conquistou o pódio como a mais bela do país.

Com 20 anos, 1,76 metros, conquistou a coroa de beleza ao vencer o concurso que contou com um total de 18 candidatas em representação de 17 dos 22 municípios e da comunidade emigrada nos Estados Unidos da América.

Juceila Pereira, a miss Cabo Verde 2022, emocionada com a conquista do título de mais bela de Cabo Verde mostrou-se “muito feliz” com a faixa de miss Cabo Verde, observando que o mais importante no concurso do género é confiar em si mesmo.

“Tenho muito orgulho em levar esta faixa para a ilha de Santo Antão”, disse Juceila Pereira, indicando que vai dar continuidade ao seu projecto social, que existe desde 2017.

O título de primeira-dama foi atribuído à candidata do município de São Filipe (Fogo), Lidiane Monteiro, 19 anos, 1,73 metros, a segunda dama foi a candidata da ilha Brava, Malanie Silva, 18 anos, 1,72 metros.

A representante do município da Praia, Akysanna Veiga, levou duas faixas, nomeadamente a de Miss Simpatia e Miss Fotogenia.

Para a organização, a realização do concurso Miss Cabo Verde na ilha do Fogo foi “um grande desafio” porque habitualmente este concurso é realizado em Dezembro, declarou Eloisa Morais.

Por isso, este ano foi necessário realizar alguns concursos mais cedo e fazer a selecção das candidatas em outros municípios, “uma maratona”, reforçou, mas o resultado “foi positivo” porque as pessoas “gostaram do espectáculo”.

Além dos municípios de Santa Catarina do Fogo e Mosteiros (Fogo), não se fizeram representar no concurso Miss Cabo Verde 2022 os municípios de Paul (Santo Antão), Ribeira Brava (São Nicolau) e Calheta de São Miguel (Santiago).

A miss Cabo Verde recebeu como prêmio um televisor que vai entrar agora no mercado e orçado em 250 mil escudos, 50 mil escudos em dinheiro, além de vários brindes.

Será a representante de Cabo Verde no concurso Miss CEDEAO e noutros concursos internacionais com os quais existem acordos.

NN/Inforpress