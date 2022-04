Campeonato Europeu de pesca desportiva coloca São Vicente no topo mundial da modalidade – Organização

A ilha de São Vicente por estes dias, de hoje, 25 a 28 de Abril, recebe o Campeonato Europeu da EFSA Big Game Fishing, organizado na modalidade de Penn Challenge, ou seja destinado a beneficência, conforme a organização.

“É designado de Campeonato Europeu de pesca desportiva 2020, porque tivemos que responder duas vezes, 2020 e 2021, devido a Covid-19 e este ano, demos graças por conseguir voltar organizar este torneio, aqui na capital mundial do Marlin Azul, conhecido como espadarte, ilha de São Vicente”, referiu o diretor do campeonato, Toine Van Ierland.

Após duas passagem por São Vicente, em 2014 e 2017, com o propósito de pescar para ajudar, os cerca de 58 participantes “querem desfrutar o máximo” da pescaria e tentarem capturar o tão cobiçado Blue Marlin, motivo que trouxe para Mindelo a maioria dos pescadores, de 10 nacionalidades.

“O que pretendemos é pescar para ajudar. Então cada um aqui presente sabe que é um torneio de caridade destinado a auxiliar as comunidades locais”, frisou Toine Van Ierland.

O arranque da prova aconteceu na manhã desta segunda-feira e durante estes dias, vão tentar vencer capturar o peixe pretendido e caso consigam pescar algum voltam a soltá-lo, contudo se algum morrer dentro da embarcação, é trazido para terra e será doado para caridade. “Temos pessoas aqui que garantem que o peixe vá para o lugar certo. Nada é desperdiçado”, realçou este responsável.

Para o vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, o facto da ilha receber mais uma vez esta competição confirma que estamos perante uma transformação da ilha.

“Isso é muito importante para São Vicente, cada vez mais todos os projectos que estão em curso na ilha vemos que estamos perante uma transformação da própria ilha, da sua vocação cada vez mais turística e hoje temos a presença disso. Neste campeonato europeu é muito importante para São Vicente, não só pela atividade em si, por aquilo que traz, e também pela partilha de experiências, pelo conhecimento que levam além fronteiras e o facto de terem esta veia solidária, pelo apoio a duas instituições, a comunidade de São Pedro e o Projeto carinho”.

O presidente no Sportfishing Club Mindelo, sede da EFSA no Mindelo, considera que este torneio da Europa, coloca Cabo Verde no topo da pesca desportiva mundial.

O mesmo objetivo tem a organização que espera que este evento consiga “ter a exposição que São Vicente precisa para trazer os turistas de volta”. É que segundo Toine Van Ierland, São Vicente é “um lugar maravilhoso” e portanto durante estes dias pretendem fazer a divulgação do evento nas redes sociais, como o Facebook, Instagram, bem como nas revistas de pesca, para que Cabo Verde, São Vicente, em particular “seja o centro das nossas atenções”.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, no dia 28 de Abril, quinta-feira, vai ser realizado um leilão para angariar fundos para a apoiar a comunidade de São Pedro e a Operação Carinho, destinado a auxiliar os beneficiários a atingirem os seus objetivos nas comunidades que estão inseridas.

