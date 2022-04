Vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo são da RTC e A Nação

25/04/2022 21:30 - Modificado em 25/04/2022 21:34

Benvindo Neves (RCV), Aidé Carvalho (TCV), e Daniel Almeida (A Nação), são os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo (PNJ), 2021. As menções honrosas foram para Ariana Vaz (RCV), Filomena Alves Lima (TCV) e Gisela Coelho do A Nação, respectivamente, na Rádio, TV e Imprensa Escrita.

Na categoria Imprensa Escrita, o vencedor do PNJ 2021, é o jornalista Daniel Almeida do jornal A Nação, com o trabalho “Contrato secreto com os holandeses”, uma reportagem em que o júri destaca a investigação profunda sobre os negócios do Estado, conforme avançou o Presidente da Associação Nacional dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), Jeremias Furtado, na conferência de imprensa para o anúncio dos vencedores, realizado na sede da AJOC.

Ainda na categoria imprensa escrita, a jornalista Gisela Coelho, também do A Nação, foi igualmente distinguida com uma menção honrosa com a reportagem “Resgate dos 100 anos da história de Foto Mello”, em que o júri disse ter apreciado “a forma leve e bem estruturada”, da abordagem de um importante elemento da nossa História e Cultura, em risco de desaparecimento, e pouco conhecidos da maioria da população cabo-verdiana.

Depois, na categoria de Rádio, a reportagem vencedora foi para “Castigados fora de jogo” do jornalista Benvindo Neves. Entendendo o júri que “trata-se de uma reportagem que, de forma abrangente, se debruça sobre uma questão relevante à qual pouca gente esteve atenta”.

“Trata-se do impacto da covid-19 na vida dos jogadores, além da reportagem radiofónica ser um gênero importante, muito pouco explorado e valorizado em Cabo Verde”, referiu Jeremias Furtado.

Ainda na categoria Rádio, o Júri atribuiu uma menção honrosa à jornalista Ariana Vaz, também da RCV, com a reportagem “Saxofonista Totinho”, “pela sonoplastia e o valor testemunhal da reportagem”.

Na categoria Televisão, venceu o trabalho “O outro olhar” da jornalista Aidê Carvalho uma vez que segundo o presidente da AJOC, “o júri gostou da abordagem positiva e humanista do tema, da deficiência visual, completado pela carga informativa relevante”.

Nesta categoria a menção honrosa, foi para a jornalista Filomena Alves Lima, também da TCV, com a reportagem “As dores da folia”, um trabalho em que o júri “apreciou a sensibilidade da jornalista por todo o processo da realização do Carnaval na cidade do Mindelo, onde o evento constitui-se como o maior produto cultural”.

Como forma de reconhecimento, foram ainda destacados os trabalhos das jornalistas Cione Barbosa, Cleonice Baessa e Catarina de Pina, todas da TIVER, pelo ciclo de reportagens sociais que fizeram durante o ano de 2021.

Este ano, concorreram um total de 23 trabalhos, sendo nove da Televisão, três da rádio e 11 da imprensa escrita, sendo que a maioria dos concorrentes apresentaram dois trabalhos.

A premiação acontece no dia 3 de Maio, na sede da AJOC, às 17h.

Inforpress