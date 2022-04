Santo Antão já dispõe da primeira associação de bisca da ilha

25/04/2022 18:49 - Modificado em 25/04/2022 21:41

Com sede em Ponta do Sol, no concelho de Ribeira Grande, a recém-criada Associação de Bisca da ilha de Santo Antão (ABSA) pretende “estimular e desenvolver habilidades essenciais”, através da prática desta modalidade que tem atraído muitos praticantes.

Conforme o vice-presidente da Assembleia da ABSA, o professor Octávio Salomão, em declarações ao Notícias do Norte, o jogo de cartas “bisca” faz parte da cultura popular dos santantonenses e daí a necessidade de criar esta ONG que tem como principal objetivo “estimular e desenvolver habilidades essenciais, como a comunicação verbal, o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, a interação social, o fortalecimento da paciência e do respeito”.

Segundo este membro da associação, para além de promover encontros entre jogadores de bisca de comunidades dos três concelhos da ilha, visa ainda promover palestras sobre “Educação Ambiental”, em parceria direta, com as câmaras municipais, Delegações do Ministério do Ambiente e Agricultura e a “FUNDAMENTAL-SA” – Fundação de Defesa, Preservação e Promoção do Desenvolvimento Ambiental Integrada e Sustentável da ilha de Santo Antão”.

Quanto a programação, avança, a ABSA tem programado para o próximo verão, de entre outras atividades locais, participar num torneio de bisca na Cidade da Praia e outro no Vale da Ribeira da Torre, em homenagem ao primeiro aniversário, do desaparecimento físico do Senhor Silvino Monteiro, que residia em Lombo de Pedrene.

A ABSA tem a sua sede social regional na Cidade de Ponto do Sol do Concelho da Ribeira Grande, podendo criar representação noutras ilhas do Arquipélago e na diáspora.

AC – estagiária