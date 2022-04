Presidente da República felicita Emmanuel Macron pela sua reeleição

25/04/2022 15:42 - Modificado em 25/04/2022 15:42

O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron, pela sua reeleição no domingo, augurando que a sua continuidade sirva para o reforço das relações de amizade e cooperação com Cabo Verde.

“Queria felicitar o Presidente Macron pela sua reeleição, o povo francês fez a sua escolha e agora é importante que esta eleição sirva para aproximar-nos Cabo Verde da França e para reforçarmos as relações de amizade e de cooperação”, disse o chefe de Estado.

A saudação foi feita à margem da visita que efectuou à Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), na cidade da Praia, para se inteirar dos desafios do ensino superior a nível nacional e sensibilizar os actores públicos, privados e a sociedade civil sobre a importância do desenvolvimento do tecido científico e tecnológico cabo-verdiano.

O centrista Emmanuel Macron foi no domingo reeleito Presidente da França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata da extrema direita, segundo os resultados oficiais definitivos divulgados hoje pelo Ministério do Interior francês.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.

