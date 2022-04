Atletismo: Cabo Verde acolhe II “Curso de Cronometragem Eletrónica” dos PALOP

25/04/2022 15:13 - Modificado em 25/04/2022 15:13

O Estádio Nacional, em Achada de São Filipe (arredores da Cidade da Praia), ilha de Santiago, vai receber de 25 a 27 de Abril o II “Curso de Cronometragem Eletrónica”, a nível dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa).

De acordo com a Federação Cabo-Verdiana de Atletismo (FCA) pretende-se com a Iniciativa estimular, cada vez mais, o recurso a Ferramentas Tecnológicas Modernas de Apoio às Competições Nacionais nos PALOP.

A Formação é destinada aos Técnicos das Federações de Atletismo dos citados Países e patrocinado pelo Centro de Desenvolvimento do Atletismo Africano, com sede em Dakar (AADC/DAKAR) – a Capital do Senegal.

O Estádio Nacional está dotado de Pista de Tártan para oito corredores, em redor do terreno do Campo de Futebol, Certificado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e tem sido palco das Provas Nacionais da modalidade.

Inforpress