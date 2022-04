São Vicente: CNAD recebe equipamentos técnico-teatral doados por Portugal

25/04/2022

O Centro Nacional de Arte e Design (CNAD), no Mindelo, acaba de receber do Ministério da Cultura português equipamentos técnico-teatral, “a fim de conferir maior qualidade das apresentações artísticas realizadas neste edifício”.

Na sua página oficial, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou que já se encontram nas instalações do CNAD equipamentos técnico-teatral, nomeadamente material de iluminação cénica, acessórios de iluminação, mesa de som, projetor de vídeo, cena negra e um ciclorama/tela de projeção de grande formato.

Estes equipamentos, segundo a entidade, que já estão a ser montados, vão “conferir maior qualidade das apresentações artísticas realizadas neste edifício”.

Os equipamentos foram doados por Portugal no âmbito do Memorando de Entendimento assinado em julho de 2021 entre o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, e do Governo de Portugal, através do Ministério da Cultura português e, ainda, pelo Diretor Geral das Artes e das Indústrias Criativas e o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João (TNSJ).

Esta doação, indicou a mesma fonte, faz parte do acordo de reforço de cooperação estabelecido entre os dois países no quadro da massificação da qualidade na produção do teatro nacional.

Ainda neste mês de abril está previsto o término do processo de acabamento com destaque para a fachada metálica no edifício do CNAD.

Recorde-se que com as obras de reabilitação e ampliação do CNAD, financiadas integralmente pelo Governo de Cabo Verde, propõem um diálogo entre o antigo e o contemporâneo, o artesanal e o artístico, o rural e o urbano.

