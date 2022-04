Santo Antão: Planalto Norte em campanha de reflorestação

24/04/2022 22:19 - Modificado em 24/04/2022 22:19

O Planalto Norte, em Santo Antão, acolheu no sábado de manhã, uma campanha de Reflorestação, mais precisamente na localidade de Chã de Fejoal. A iniciativa enquadra-se nos 40 anos da ENAPOR.

Segundo nota de imprensa da ENAPOR, a iniciativa, além de ser uma das várias actividades levadas a cabo no âmbito dos seus 40 anos, este, esta enquadrada na sua política de responsabilidade social e ambiental.

Assim, este sábado, em parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal do Porto Novo e a Associação ALVEN, deram o arranque a campanha de reflorestação, que decorreu no Planalto Norte, mais precisamente na localidade de Chã de Feijoal.

Conforme a ENAPOR, o padrão de responsabilidade social e ambiental da empresa caracteriza-se pelo impacto que as suas atividades geram sobre as comunidades, visando assim“a preservação do ambiente e criando relações de cumplicidade com as cidades que abrigam os nossos portos”.

A empresa destacou ainda a importância desta atividade para a localidade, “muito assolada pela seca e desertificação”.