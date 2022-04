Fogo: Unidade de enchimento de gás da Vivo Energy inaugurada esta segunda-feira

24/04/2022 22:15 - Modificado em 24/04/2022 22:15

A unidade de enchimento de gás butano na ilha do Fogo da Vivo Energy, empresa que comercializa produtos e serviços da marca Shell, será inaugurada esta segunda-feira, 25, anunciou a empresa em nota de imprensa.

A unidade, construída totalmente de raiz, dispõe de dois tanques com capacidade total de 50 metros cúbicos, o que permitirá uma autonomia de cerca de 25 dias no fornecimento de gás à região Fogo/Brava, criando “uma maior capacidade” de distribuição e disponibilização do produto às famílias e todo o tecido empresarial das duas ilhas.

De acordo com a nota de imprensa, este investimento de cerca de 35 mil contos cabo-verdianos, permitirá à Vivo Energy “dar mais um contributo valioso para o desenvolvimento económico do país”, tanto no aumento da sua capacidade de resposta às necessidades do mercado, como na criação de mais postos de trabalho.

A principal orientação da Vivo Energy, referiu, tem sido a melhoria dos processos de fornecimento dos produtos e de prestação do serviço, com o “mais alto nível de qualidade”, garantindo a sustentabilidade e a segurança em todos os sectores onde opera.

Assim, entende que este investimento não só irá beneficiar diretamente à região Fogo/Brava, como contribuirá para o desenvolvimento económico do país e fazer face à crise mundial, que tem afctado vários sectores de atividade.

A nota de imprensa destacou ainda que “este importante investimento está alinhado com o objetivo de estender a rede operacional, para apoiar o desenvolvimento local, facilitando a vida dos clientes e parceiros de negócio”.

A cerimónia de inauguração será presidida pelo ministro de Energia, Alexandre Monteiro, e contará com a presença dos presidentes das câmaras municipais da ilha, as entidades que compõem o tecido empresarial, assim como os clientes e parceiros da empresa.

A Vivo Energy Cabo Verde, recorda-se, é uma companhia que nasceu de uma Joint-Venture entre três empresas que, em Dezembro de 2011, decidiram adquirir a Sociedade Comercial Shell Cabo-Verde, que operava no país desde 1919, e veio dar um forte impulso para o desenvolvimento do sector petrolífero em Cabo Verde.