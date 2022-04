São Vicente: FCX espera boa prestação dos xadrezistas do país no Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez

23/04/2022 19:27 - Modificado em 23/04/2022 19:27

O Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez onde participam 34 xadrezistas de 10 países, já está a decorrer na ilha de São Vicente, desde de sexta-feira, 22 de abril, e espera-se que o bicampeão de nacional, fique entre os primeiros classificados e que os restantes tenham uma boa prestação, conforme o presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha.

“Temos o nosso jogador que é o campeão nacional (Mariano Ortega), esperamos que ele fique nos primeiros lugares neste Open. Ele tem condições para isso e se isso acontecer, é uma boa coisa para o país e a federação, um jogador estar envolvido na competição dos primeiros lugares de um torneio internacional como este”, avançou Francisco Carapinha .

Uma prestação que quer ver estendida para os restantes participantes, Cabo Verde participa com 20 xadrezistas, e que acima de tudo consigam aprender mais com os seus adversários. “Temos jogadores de grande nível mundial e que acima de tudo façam a divulgação da modalidade e ganhem cada vez mais gosto pelo xadrez”, referiu Francisco Carapinha.

Em relação aos jogadores jovens, que participam numa grande competição internacional, o presidente da FCX, espera que aproveitem aprendendo, já que na modalidade existe a premissa de que quando se perde, acabam por ganhar.

A presença feminina neste torneio, a maior competição Internacional de xadrez realizada até hoje em Cabo Verde, destaque para a bicampeã francesa, de uma jogadora que foi campeã do mundo de Sub-10 e campeã europeia de sub-18. E duas angolas, uma é tricampeã júnior africana e a outra é campeã nacional de Angola e ainda a campeã Nacional e vice campeã de Cabo Verde.

“Portanto, um leque de jogadoras que nunca se viu num torneio em Cabo Verde, o que é muito bom, já que a Federação elegeu o ano de 2022 como o ano de maior dinamização junto das jogadoras”, salientou Carapinha.

Para este Open, garantiu que teve grande responsabilidade e empenho que tivesse muitas jogadoras e, de qualidade. “E felizmente isso aconteceu”, frisou este responsável

Trinta e quatro xadrezistas, representando 10 países, participam no Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez, organizado pela Federação Cabo-Verdiana da modalidade, em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

Entretanto, segundo Francisco Carapinha, alguns nomes do xadrez internacional que tinham confirmado a sua presença no Open Internacional já “não vão participar, casos do jogador de cidadania russa e holandesa Sergey Tiviakov e do russo Pavel por causa da guerra na Ucrânia, e ainda do Johan-Sebastian Christiansen, da Noruega, por causa de doença.

O Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez está a ser realizado no sistema suíço em nove sessões e após uma sessão na sexta, no arranque do torneio, hoje, sábado aconteceu mais uma ronda por volta das 15:00 e no Domingo outras duas.

As restantes provas estão previstas para decorrer a partir de 27 a 29 e o encerramento do open acontece no dia 30 deste mês de Abril.

Elvis Carvalho