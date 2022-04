Artur Silva vence prova de Atletismo na corrida do Café – Fogo – uma prova de 13km

O atleta de São Vicente, Arthur Silva venceu nos Mosteiros, ilha do Fogo a prova de Atletismo na corrida do Café uma prova de 13km, nesta que é a quarta edição da prova.

A prova é um dos pratos fortes da 8ª edição do Festival do Café do Fogo, realizada nos Mosteiros nos dias 21 e 22. A corrida é organizada pela Câmara Municipal em parceria com a Associação Regional de Atletismo do Fogo.

O Festival do Café do Fogo foi institucionalizado em 2014 como forma de valorizar e promover aquele que é um dos melhores cafés do mundo, bem como homenagear todos quantos têm contribuído para a afirmação da cafeicultura no concelho.

No quadro do FCF são realizadas várias actividades, sempre centradas naquilo que inspirou a criação deste certame: o café.

Elvis Carvalho