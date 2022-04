Ary Duarte “Kueka” distinguido com quatro prêmios na 1ª edição dos Prémios da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM)

23/04/2022 19:09 - Modificado em 23/04/2022 19:09

O músico e compositor, Ary Duarte conhecido como “Ary Kueka” que lançou o seu primeiro disco em muito anos de actividade – “Sampadiu”, em julho de 2021, foi distinguido com quatro prêmios na 1ª edição dos Prémios da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), realizada, ontem, 22 de abril, em São Vicente.

Natural da ilha de Santo Antão, fez carreira na cidade da Praia onde se afirmou no mercado da música ao vivo. Depois de ter composto músicas gravadas por vários artistas como Ceuzany (Mindel d’Novas, também gravado por Tito Paris) ou Mirri Lobo, o cantor tem agora o seu próprio disco. O tema que deu nome ao álbum foi ‘Sampadiu’.

“Sampadiu” foi agraciado como os prémios de “Melhor produtor fonográfico”, “Melhor intérprete”, “Melhor autor” e “melhor compositor”, com a música “Escravatura Moderna”, todos na categoria de “Música Urbana e Moderna” nesta gala que celebrava o Dia Mundial do Direito de Autores.

O artista dedicou os prémios aos filhos. “Para quem me conhece sabe que o meu passado é que me fez chegar até aqui. Isto é para que os meus filhos tenham orgulho de mim”, declarou um emocionado Ary Kueka após receber o prémio de “Melhor Autor” das mãos do Presidente da República.

Khaly Angel venceu o troféu de “Melhor arranjador” na categoria de Música Urbana e Moderna, Diva Barros foi distinguida com o título “Melhor Intérprete” da categoria “Música tradicional e clássica” com o tema “Amdjer Coque e Bafa” do seu álbum “Um bem dum Cavaquim”.

Djim Djob recebeu o galardão de “Melhor arranjador de música tradicional clássica”, Daniel Neves o de “Melhor autor de música tradicional clássica”, Luis Morais foi distinguido “Compositor de melhor música tradicional e clássica” e Calu Monteiro o “Melhor arranjador na música tradicional clássica”.