São Vicente: Centro da Comunidade Terapêutica previsto para ser inaugurado em junho próximo

22/04/2022 23:58 - Modificado em 22/04/2022 23:58

A inauguração do futuro Centro da Comunidade Terapêutica em Ribeira de Vinha, São Vicente, está prevista para o mês de junho deste ano, que irá ajudar no tratamento da dependência de álcool e outras drogas e que servirá a zona do Barlavento, conforme informação avançada pelo Coordenador, Celso Monteiro.

Na manhã desta sexta-feira, 22 de abril, a equipa da Delegacia de Saúde de São Vicente apresentou aos seus parceiros o futuro Centro da Comunidade Terapêutica em Ribeira de Vinha.

A delegada de saúde substituta, Jacqueline Cid, o Coordenador do Centro da Comunidade Terapêutica, Celso Monteiro e a Administradora da DSSV, Mirian Almada apresentaram aos seus parceiros o espaço do futuro Centro para a Comunidade Terapêutica em Ribeira de Vinha.

No período da manhã percorreram vários compartimentos da infraestrutura desde da sala administrativa, sala multiuso, refeitório, cozinha, consultórios, dormitórios e a parte externa da obra, em que o objetivo foi dar a conhecer a funcionalidade da mesma e estreitar cada vez mais a parceria.

A visita contou com a presença dos seguintes parceiros: agrónomos Ana Maria Gomes e Guilherme Pires da Delegação do Ministério de Agricultura e Ambiente – SV, Pastor da Igreja Baptista, Eudo Lopes, Pastora da Igreja Nazareno, Leniza Soares, Docentes da UNICV, Dilma Pires e Joana Melo, Vereador da Câmara Municipal- SV, Anilton Andrade e representantes da Cadeia Civil- SV, Diretora Vanda Gomes, Psicóloga Cátia Rodrigues, e Enfermeiro Paulo Ramos.

Em janeiro do ano passado, foi anunciado que o Centro para a Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha deveria estar pronto em julho do mesmo ano e que cumpriria o calendário previsto conforme avançou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa visita que efetuou ao local em janeiro de 2021.

AC – Estagiária