Santo Antão/Porto Novo: Incêndio numa habitação provoca vítima mortal

22/04/2022 23:35 - Modificado em 22/04/2022 23:37

Um incêndio ocorrido por volta das 04:00 da madrugada numa habitação na zona de Berlim, na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, resultou numa vítima mortal, constatou a Inforpress no local.

Domingos Morais, 62 anos, morreu carbonizado no incêndio, que atingiu apenas o quarto onde a vítima dormia, ele que vivia com os familiares, confirmou o comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Balbino Cruz.

Margarida Morais, filha da vítima, indicou que o incêndio terá tido origem numa vela, cuja chama atingiu o colchão da cama onde Domingos Morais, que tinha problemas de saúde, encontrava-se deitado.

O corpo foi levantado pelas autoridades de saúde e judiciais por volta das 7h.