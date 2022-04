Associação Literária de Santo Antão celebra Dia do Livro com festival de leitura e exposição

A Associação Literária de Santo Antão (ALSA) celebra o Dia Mundial do Livro, assinalada a 23 de abril, destacando-se a realização de um festival de leitura e uma exposição de livros.

O festival de leitura, que marca ainda o dia do professor cabo-verdiano, terá como palco a via pedonal da orla marítima da cidade do Porto Novo, segundo a ALSA, que informou que o evento será assinalado ainda por contos, poesias e histórias.

Além do festival de leitura, haverá ainda exposição de livros, segundo ainda a mesma fonte, que convida os porto-novenses a participar neste certame, que se insere no âmbito do plano de atividades da ALSA para este ano e visa estimular nas pessoas o gosto pela leitura.

Neste momento, esta associação está a promover o projeto “Somos livros”, com o objetivo de incentivar os alunos das escolas secundárias em Santo Antão “a abraçar os livros”.

O presidente da Associação Literária de Santo Antão (ALSA), Kelvis Veríssimo, faz um balanço positivo de 2021, ano zero da agremiação, e regozijou-se pelo interesse que as pessoas têm em cultivar cada vez mais o hábito da leitura. No entanto, diz que o maior obstáculo enfrentado é a questão financeira.

A ALSA, sediada em Porto Novo, segundo o seu responsável, afirma que 2021 foi um ano de muitas doações de livros de várias áreas e para qualquer idade.

ALSA é uma agremiação sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo fomentar a prática da leitura, escrita, pesquisa e afins, numa tentativa de levar a arte das letras a todos os santantonenses.