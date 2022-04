Professora do EBI com quase 25 anos de serviço à espera de mudança de nível

21/04/2022 23:27 - Modificado em 21/04/2022 23:27

Hirondina Lopes

Ser professor em Cabo Verde também é isto – Ter 25 anos de docência e continuar no 1.º escalão de uma carreira que tem vários patamares de progressão. Como é o caso de Hirondina Lopes, que começou a lecionar em Setembro de 1997, na escola Primária de Ribeira de Craquinha, agrupamento 5, São Vicente e hoje, após quase 25 anos de profissão, continua à espera da mudança de categoria. Nunca progrediu na carreira.

Começou no Ensino Básico como professora assistente nível I e nunca saiu dali. E conseguiu a sua nomeação definitiva no quadro do Ministério da Educação após 22 anos de carreira, em Outubro de 2019. E desde de 2017 aguarda a sua reclassificação de licenciatura.

São direitos que esta docente, que este ano letivo leciona na escola de Lazareto, após quase 24 anos em Ribeira de Craquinha, vêm reivindicando ao longo dos anos. E após esgotar todas as formas de luta, para ver os seus direitos reconhecidos, vira-se agora para a comunicação social para expor este caso grave de descaso das autoridades, que negam reconhecer, aquilo que conquistou durante anos.

E se isso acontecer, ou quando acontecer e espera que seja para breve, sobe dois escalões mais acima. E isso terá também impacto a nível financeiro.

E ainda, com todo este ano de carreira não possui o subsídio da não redução de carga horária. “Professores chegam numa altura em que têm redução da carga horária. E como no ensino básico na monodocência não é possível reduzir carga horária, porque é o único professor, tem um subsídio por esta não redução”.

E pelo tempo de serviço, diz que deveria ter 20% do subsídio, entretanto tem apenas 10%. “Quando completar 25 anos tenho direito a 30%”.

Conta que já deu entrada no Ministério da Educação vários pedidos de mudança de categoria, já deslocou-se directamente para a cidade da Praia para tentar resolver presencialmente essas pendências, já “rodou” quando era filiada na SINDEP e até agora nada.

Em Janeiro de 2020, prosseguiu, voltou a pedir mudança de nível e segue aguardando. E não entende os critérios usados.

Questionada sobre os motivos deste “travão” na sua carreira, Hirondina Lopes de 45 anos, não consegue encontrar uma justificativa plausível, tendo em conta que existem professores com menos tempo de serviço e apenas com a formação de professores melhores enquadrados na carreira.

O Ministério da Educação, diz esta docente, escusa com a quantidade de pessoas que estão a espera. “Dizem que somos um grupo enorme e que as progressões e promoções são feitas paulatinamente”, contudo, passam meses e anos, e as coisas continuam na mesma para esta professora, que escolheu como profissão, ensinar os mais pequenos e ajudar a construir futuros quadros do país.

Com uma pós graduação e atualmente em estágio de mestrado, com uma avaliação de desempenho de 19 valores, conforme dados do ME, acredita que tem todos os requisitos, mais os anos de serviço, 24, para, primeiro, progredir e reclassificar na carreira.

Não tem progressão e por continuar no nível, tem causado alguma frustração e revolta. “Mas isso não me desmotiva no meu trabalho, porque sou apaixonada por aquilo que faço e pela faixa etária que escolhi ensinar”. É professora do primeiro ao sexto ano(1º ao 6º).

Nomeação definitiva no quadro do Ministério da Educação após 22 anos de carreira

Começou em Setembro de 1997 e desde essa altura, viu colegas sendo nomeados de forma definitiva, pessoas que vieram atrás de si e no dia da assinatura da sua nomeação, em Outubro de 2019, viu professores que estagiaram consigo, a conseguir o feito bem mais cedo que ela.

Embora não diga de forma clara, segundo as suas afirmações, a nomeação aconteceu após desvincular a sua filiação no sindicato que representava. “Em Fevereiro de 2019 desvinculei do SINDEP e em Outubro o meu nome saiu no BO”, não deixa claro se a sua filiação era um dos impedimentos, mas os indícios apontam para este sentido.

Dívidas

Em relação a este enquadramento tardio, diz que veio trazer algo que não estava nas suas contas, uma dívida de quase 400 mil escudos, porque não estavam a fazer os descontos para aposentadoria já que era professora eventual.

Foi confrontada com uma dívida de 379.081 escudos de taxas em atraso, de 1997 a 2007. “Por ser uma professora eventual não faziam os descontos até 2007, quando entramos para o INPS. E quando saiu o meu nome no Boletim Oficial disseram que tinha esta dívida de quotas em atraso para compensação de aposentadoria”.

Ou seja, mesmo sem progressão, promoção na carreira e reclassificação, ainda tem uma dívida a ser paga por atrasos, que diretamente não foi a responsável e que deverá continuar a pagar

Pede que vejam os seus direitos que conquistou ao longo de 25 anos sejam revistos e que as chefias tenham “sensibilidade humana” e de colocarem-se na pele dos professores. “O professor do ensino básico, que encontra-se onde está sendo construída a base da sociedade. E não reconhecem isso”, lamentou Hirondina Lopes.

Apaixonada pela docência

A nível profissional considera-se uma pessoa ativa, dinâmica e que gosta de estar à frente de projectos que ajudem a escola. O seu último ano na escola de Ribeira de Craquinha foi como subdirectora pedagógica e pediu a sua saída, visto que não via as suas capacidades serem reconhecidas.

“Sou apaixonada pelo meu trabalho, principalmente pela faixa etária que trabalho, no ensino básico e nada me desmotiva, mas é revoltante”.

Nestes 24 anos de trabalho diz que gosta de fazer levantar a sua voz em defesa dos professores, dos seus especialmente, reivindicando os seus direitos, tais como progressão, promoção na carreira.

Já usou todos os caminhos necessários, até decidir fazer exposição pública, portanto espera que esta surte algum efeito, e que consiga tocá-los (quem de direito) de forma direta, visto que a entrega de documentos e reivindicações não está surtindo efeitos. E que fiquem mais receptivos aos seus problemas.

De recordar que os professores realizaram no dia 23 Março uma greve nacional, com manifestações em todas as ilhas, exigindo ao Governo a resolução de pendências em atraso e reclassificações, num protesto convocado pelo Sindicato Nacional dos Professores (Sindep).

Em causa, explicou, várias situações de alegado incumprimento, nomeadamente reclassificações de 2016 a 2021, subsídios pela não redução da carga horária de 2017 a 2022, ou falta de publicação de aposentações, mas também o congelamento de salários desde 2016.

Elvis Carvalho