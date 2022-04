São Vicente está na lista dos melhores lugares do mundo de 2021

21/04/2022 23:04 - Modificado em 21/04/2022 23:04

A Ilha de São Vicente figura numa lista dos 100 melhores lugares do Mundo em 2021, num ranking apresentado pela prestigiada revista Norte-americana TIME.A revista refere-se à Ilha no seu ranking World’s Greatest Places 2021, como a Ilha da “Music in the Air”.

A revista refere-se à Ilha no seu ranking World ‘s Greatest Places 2021, como a Ilha da “Music in the Air” e citando Cesária Évora e a Morna.

A Baía do Porto Grande, é o destaque da notícia com a imagem do FloatingMusicHub, concebido pelo renomado arquiteto Nigeriano Kunlé Adeyemi, uma infraestrutura que irá funcionar como um centro multiuso para performances artísticas, com um estúdio de gravação musical que pretende atrair artistas do mundo inteiro.

A lista deste ano dos 100 lugares mais extraordinários a explorar destaca a engenhosidade, a criatividade e a capacidade de revitalização e traz esperança para a reabertura destes destinos em todo o mundo.