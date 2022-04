São Vicente: Livro “Teixeira de Sousa, um ilhéu de causas” apresentado no Mindelo

21/04/2022 22:57 - Modificado em 21/04/2022 22:57

A ilha de São Vicente recebe no dia 22 a apresentação do livro “Teixeira de Sousa, um ilhéu de causas”, da autoria de Jorge Tolentino e que pretende chamar a atenção para a obra do escritor.

A apresentação está marcada para a próxima sexta-feira, no auditório Onésimo Silveira da Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo).

A obra representa um testemunho bibliográfico resultante de um trabalho de pesquisa de Jorge Tolentino sobre o escritor da Claridade, conforme o autor explicou no lançamento da obra no passado mês de Março, em São Filipe, Fogo, onde o escritor viveu.

O autor tenta nesta obra estimular e provocar nos mais jovens o gosto pela leitura das obras de Henrique Teixeira de Sousa, que descreve como sendo “uma das pessoas que marcou Cabo Verde no século XX nas áreas de literatura, medicina, política entre outras”.

“São estes diferentes traços que procuramos surpreender nestes textos, com o propósito de servir como pequeno guião e uma chamada de atenção a aqueles que não conhecem Teixeira de Sousa, mas que devem passar a conhecer”, explicou Jorge Tolentino.

Henrique Teixeira de Sousa (06 de Setembro de 1919 — 03 de Março de 2006) foi um médico e escritor cabo-verdiano.

Escreveu obras como “Contra mar e vento – livro de contos” (1972), “Ilhéu de contenda” (primeiro da trilogia) (1978), “Capitão de Mar e Terra” (1984), “Xaguate” (segundo de trilogia) (1987) “Djunga” (1990), “Na Ribeira de Deus” (terceiro da trilogia) (1992), “Entre duas Bandeiras” (1994), “Oh Mar das Túrbidas Vagas” (2005).