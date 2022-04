Futebol/CAN´2023: Cabo Verde inicia a campanha na deslocação a Burkina Faso

21/04/2022 22:42 - Modificado em 21/04/2022 22:42

A selecção cabo-verdiana de futebol inicia a fase de apuramento para o CAN’2023 fora de portas, já que desloca-se à Burkina Faso para o jogo da primeira jornada do Grupo B, a ser disputado a 30 de Maio.

De acordo com o calendário da Confederação Africana de Futebol (CAF), os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a selecção crioula, estreiam-se em casa na recepção ao Togo, em partida da segunda ronda, agendada para 14 de Junho.

Em Setembro, a equipa nacional cabo-verdiana volta a jogar no seu reduto, desta feita para receber a sua congénere de Eswatini (antiga Suazilândia), em jogo marcado para o dia 19, jogo da terceira jornada, para oito dias depois, ou seja, a 27 deste mesmo mês voltar a defrontar a Eswatini, na qualidade de equipa visitante, para a quarta rodada.

Para a quinta jornada, Cabo Verde recebe Burkina Faso a 20 de Março do próximo ano para terminar a sua campanha no Togo, em partida agendada para 20 de Março.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2023 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.