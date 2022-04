São Vicente: Tudo a postos para a Gala Musical Noite de Autores e 1ª Edição do Prémio SCM

21/04/2022 22:40 - Modificado em 21/04/2022 22:40

Tudo a postos para a gala musical “Noite de Autores e primeira Edição do Prémio Sociedade Cabo-verdiana de música, SCM, a ter lugar esta sexta-feira, 22 de Abril, em Mindelo, São Vicente, para a celebração do Dia Mundial do Direito de Autor em Cabo Verde.

No âmbito da celebração do Dia Mundial do Direito de Autor em Cabo Verde, a Gala Musical Noite de Autores e 1ª Edição do Prémio SCM, acontece às 20h30, na Praça Dom Luís, com entrada gratuita, conforme a presidente da SCM, o acto central do Dia Mundial do Direito do Autor, que é celebrado mundialmente e que terá lugar em Cabo Verde esta Sexta-Feira, na Ilha de Vicente.

Solange Cesarovna realçou o entusiasmo e a dedicação com que a SCM tem preparado este grande evento, que já não tinha lugar desde 2019, devido à situação pandémica, contudo a retoma da Gala Noite de Autores surge com a grande novidade, a primeira Edição do Prémio SCM.

Com o intuito de celebrar não só a profissão do artista, mas também a criatividade musical, serão entregues no Palco da Gala da Noite dos Autores, os troféus que contemplam as melhores musicais lançadas pelos membros da SCM em 2021, nas Categorias de Melhor Música Tradicional e Clássica, Melhor Música Urbana e Moderna e ainda terá o Prémio Carreira, que entrará para o Hall da Fama e os Prémios de Utilizador Guardião, nas categorias de permanente, pontual e digital.

Presente também na conferência estiveram presentes ainda o Presidente da Comissão do Prémio SCM, Djô da Silva e o Representante da Sociedade Cabo Verdiana de Música em S.Vicente, Kikas Silva.

Djô da Silva enquanto Presidente da Comissão do Prémio explicou em que moldes decorreram as votações e como decorrem as votações na Plataforma criada exclusivamente para o efeito, em que os membros tiveram a oportunidade de votar nas suas músicas favoritas lançadas no ano de 2021.

Com tudo a postos para a gala de amanhã, o Produtor Musical, Kikas Silva, considerou que é extremamente emocionante e gratificante o trabalho da SCM até agora, o que demonstra uma enorme resiliência e entrega por parte da entidade de Gestão Coletiva, através dos membros dos órgãos sociais, da equipa, bem como dos seus membros, que estiveram incansáveis mesmo mediante a situação pandêmica.

Relativamente à Gala, no palco da Ilha de Vicente, estarão os artistas, Dany Mariano, Voginha, Elly Paris, Ary Kueka, Constantino Semedo, Gabriela Mendes, Ivan Medina, Ilo Ferreira, Bertânia Almeida, Hilar, KiddyeBonz, Vanessa Delgado, Vamar Martins, entre outras surpresas.