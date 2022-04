Xadrez: “Cabo Verde Open 2022” arranca nesta sexta-feira com jogadores de dez países

21/04/2022 22:29 - Modificado em 21/04/2022 22:29

É já esta sexta-feira, 22 de Abril o arranque do Cabo Verde Open 2022 a tão esperada competição de Xadrez que se prolongará até ao próximo dia 30 de Abril.

O evento decorrerá nas instalações numa unidade hoteleira do centro da cidade do Mindelo econforme o presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), Francisco Carapinha, a prova vai contar com a participação de jogadores em representação de dez países.

Cabo Verde como país anfitrião participa com 20 jogadores, Portugal com 4 e Angola 2, são os países mais representados, seguindo a Roménia, França, Senegal, Sérvia, Espanha, Brasil e Venezuela.

A ser disputado no sistema suíço, em nove sessões, o “Cabo Verde Open’ 2022”, considerado a maior competição Internacional de xadrez no País, vai distribuir prémios para os três melhores jogadores de Cabo Verde, que estejam registados na FIDE através da Federação Cabo-verdiana de Xadrez.

Estes prémios juntam-se aos anunciados inicialmente, ou seja, para a classificação geral, para os femininos e para os veteranos.

Os prémios para os melhores jogadores de Cabo Verde não são acumuláveis com os prémios das restantes Categorias (Geral, Feminino e Veteranos) e estão regulamentados através do regulamento próprio e que pode ser obtido na página oficial do Torneio.

EC