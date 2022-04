Festival da Baía das Gatas 2022 vai acontecer no seu formato original

20/04/2022 23:48 - Modificado em 20/04/2022 23:51

O Festival de Música da Baía das Gatas vai voltar a acontecer na Praia de Baía das Gatas, após duas edições com espetáculos online, transmitidos a partir do complexo Pont d’Agua, devido à pandemia da covid-19.

Este ano, conforme informações recolhidas por este online, a 38ª edição do festival deixa o centro da cidade e regressa às suas origens. “Vai voltar ao seu palco de origem, que é a praia da Baía das Gatas”, garantiu.

Contudo, Augusto Neves avançou que não será como antes, com um cartaz de artistas de renome nacional e internacional, tendo em conta a conjuntura económica e social que o país, a ilha enfrenta neste momento. “Será um cartaz apenas com a prata da casa, como tem sido nos últimos dois anos”, mas deixa a ressalva que isso vai depender do quadro epidemiológico da Covid-19.

“Se as coisas continuarem desta forma, com base na evolução dos dados epidemiológicos da Covid-19, vamos fazer um festival usando os nossos artistas e se for possível, com a possibilidade de fazer um convite a um artista internacional”.

Entretanto esta é uma possibilidade que fica em aberto, tendo em conta que os convites são feitos com um ano de antecedência. “Aliás neste período o cartaz já estaria fechado, num ano normal, mas como não estamos num ano normal, há dois anos, os grupos já teriam dado a garantia de chegada”, frisou.

Brevemente, será apresentado o alinhamento, o receio é que as coisas voltem a complicar, e que volte a acontecer como no fim de ano, sintetizou.

“Convidamos vários artistas para atuar no réveillon, contudo tivemos que cancelar, Por outro lado, estes mesmos artistas virão para o Baia das Gatas 2022”, garantiu.

Neste sentido garantiu que a Câmara Municipal de São Vicente está a trabalhar para que este festival, o Baía das Gatas, que é vista como “local mágico por natureza”, volte a receber este evento de música, em Agosto.

Um festival de música que movimenta São Vicente nos planos artístico, festivo, humano e econômico.

Antigamente a divulgação da data, era feita com mais de cinco meses de antecedência, e visava, de acordo com informações disponibilizadas na página oficial do Facebook da autarquia, que os emigrantes e o público em geral possam organizar, com antecedência, as suas férias e compromissos por altura do festival.

Mas devido a situação anômala proporcionada pela Covid-19, os planos têm que respeitar uma calendarização, seguindo a evolução dos casos de covid no país.

O festival que teve a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, é realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, a oito quilómetros da cidade do Mindelo, e desde aquela data, apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde.

Nos últimos dois anos o evento tem acontecido fora da praia da Baía das Gatas e em formato online por causa da pandemia da covid-19.

Elvis Carvalho