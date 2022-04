Primeiro-ministro em São Vicente para participar do Conselho Superior da Defesa Nacional

20/04/2022 23:30 - Modificado em 20/04/2022 23:30

O Primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, vai estar em São Vicente, na sexta-feira, 22 de Abril, para participar do Conselho Superior da Defesa Nacional, órgão presidido pelo Presidente da República. É a 8ª Reunião e decorrerá no Palácio do Povo.

O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão específico de consulta para os assuntos relativos à Defesa Nacional e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas, sob a Presidência da República, tendo como membros o Primeiro-ministro, o Vice-Primeiro-ministro, membros do Governo titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, entre outros, como o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Durante a sua estada em São Vicente, o chefe do Governo recebe a UCID, liderada pelo seu presidente, num encontro a ter lugar nas instalações da chefia do Governo em Mindelo.

O encontro acontece no âmbito dos Encontros Trimestrais com os Partidos Políticos com assento parlamentar, à semelhança do último, no dia 18, com o Presidente do PAICV, Rui Semedo.

EC