Cerca de 3.700 imigrantes já entraram com pedido de regularização

20/04/2022 17:16 - Modificado em 20/04/2022 17:16

O Ministro de Estado, Família e Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire anunciou que 3.700 pedidos de imigrantes já deram entrada nos serviços para a regularização extraordinária de estrangeiros, processo que termina no dia 15 de junho.

Fernando Elísio Freire visitou na manhã desta quarta-feira pontos onde decorre o processo de regularização de estrangeiros que vivem em Cabo Verde.

O governante faz um balanço “muito positivo” do processo de regularização de imigrantes até este momento, isto quase no término do período de inscrição que vai até ao dia 15 de junho.

“Neste momento, já deram entrada cerca de 3700 processos, 1500 já estão a ser devidamente analisados o que demonstra que andou bem o governo em criar essas condições para a regularização, até porque ela é fundamental para a integração dos nossos imigrantes”, avançou.

Elísio Freire aproveitou para comunicar que, brevemente, o governo perspetiva a criação de unidades locais de atendimento aos imigrantes nos principais centros urbanos do país, através de plataforma eletrónica de entendimento com tradução em cinco idiomas, facilitando o acesso direto aos serviços do Estado.

O que para o ministro vai permitir assim abarcar todas as comunidades no país, e que este processo já está em andamento. No próximo mês, adianta, está prevista a abertura de unidades locais de atendimento na ilha do Sal, Boavista, Praia e Santa Catarina.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, cerca de 10 mil estrangeiros vivem em Cabo Verde, sendo neste momento 3700 já aderiram aos serviços para obterem documentação necessária com vista à sua regularização no arquipélago.

O processo de regularização extraordinária de imigrantes da CEDEAO e dos PALOP decorre desde 15 de janeiro deste ano e termina a 15 de junho do corrente ano.

NN/RCV