Santo Antão: Livro “A Criação de Cavalos em Cabo Verde – Do Passado ao Presente” é apresentado em Ribeira Grande

20/04/2022 17:16 - Modificado em 20/04/2022 17:16

O autor João Lopes da Silva apresenta nesta sexta-feira,23, a obra “A Criação de Cavalos em Cabo Verde – Do Passado ao Presente” em Fajã dos Matos em Coculi de Ribeira Grande de Santo Antão. O lançamento do livro, a cargo de Onildo Ferreira, está marcado para às 18 horas.

Após a última apresentação em Mindelo, Ribeira Grande de Santo Antão, mais precisamente na Localidade de Coculi, vai receber o lançamento do livro “A Criação de Cavalos em Cabo Verde – Do Passado ao Presente” do autor João Lopes da Silva.

Esta obra, segundo o autor, faz uma trajetória sobre a criação de cavalos em Cabo Verde e aborda o hipismo, uma área que fez parte da sua vida desde a infância.

João Lopes da Silva que nasceu em Angola, mudou-se para Cabo Verde com os pais e irmãos ainda criança e desde cedo demonstrou interesse pelo cavalo.

Em 1987, participou na formação do Clube Hípico do Mindelo (CHM), altura em que foi para Portugal prosseguir os estudos superiores, tendo-se formado em Medicina Veterinária.

Especializou-se em reprodução equina na Coudelaria Nacional em Santarém (Portugal) e no centro de reprodução ‘Den Hoorn’ em Eindhoven na Holanda.

Entre 2020 e 2012, exerceu a sua área profissional em Portugal, onde também se dedicou à criação de cavalos árabes e tornou-se membro da Associação Portuguesa do Cavalo Árabe (APCA).

Em 2013, regressou a Cabo Verde, passando a residir na ilha da Boa Vista onde exerce funções como técnico de pecuária do Ministério de Agricultura e Ambiente e também de dedica à criação de Cavalos.

João Lopes da Silva é ainda membro fundador e presidente da Associação de Criadores de Cavalos da Boa Vista (ACCBV).

O livro “A Criação de Cavalos em Cabo Verde – Do Passado ao Presente” a ser lançado esta sexta-feira, 23, em Ribeira Grande de Santo Antão.