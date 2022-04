Qualificação CAN 2023: Cabo Verde fica no grupo B e qualificar-se é um imperativo

20/04/2022 17:14 - Modificado em 20/04/2022 17:14

Os Tubarões Azuis têm como adversárioBurkina Faso, Togo e Eswatini para a fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de futebol Costa do Marfim 2023. As 4 seleções ficam inseridas no grupo B. em reação do selecionador, Busbista afirma que Cabo Verde tem a obrigação de se qualificar. O sorteio foi realizado na noite do dia 19 de abril em Joanesburgo, na África do Sul.

O selecionador nacional Bubista reagiu a este sorteio e nota que todas as seleções do grupo B são conhecidas dos tubarões azuis e trazem boas memórias, com Cabo Verde a ganhar algumas partidas frente a algumas dessas seleções.

“Independentemente das equipas que iriam fazer parte do grupo de Cabo Verde, o nosso objetivo foi sempre lutar para estar em Côte D’Ivoire no mês de junho no CAN”, comenta o selecionador que acrescenta que “Cabo Verde tem a obrigação de se qualificar”.

Ao todo, são 48 seleções que vão disputar o apuramento, divididas em 12 grupos. Qualificam-se para a CAN 2023, os dois primeiros lugares de cada grupo.

No final de maio e início de junho realizarão as duas primeiras jornadas, enquanto que a terceira e quarta jornada serão em setembro. A quinta e a sexta jornada jogar-se-ão no mês de março de 2023.

De realçar que Burquina Faso fez parte do grupo de Cabo Verde no CAN Camarões 2021. O jogo terminou com a derrota de Cabo Verde por 1-0.

Nos últimos 3 jogos de Cabo Verde frente ao Burkina Faso, Cabo Verde perdeu 3 vezes. Além desse jogo no CAN 2021, Burquina Faso venceu os dois jogos no apuramento para o Mundial 2018 (no Estádio Nacional, em novembro de 2016, por 0-2 e em casa em novembro de 2017 por 4-0).

E o Eswatini, antiga Suazilândia, defrontou Cabo Verde no apuramento para o Mundial Alemanha 2006. Os jogos aconteceram em outubro de 2003 e Cabo Verde venceu por 3-0 no Estádio da Várzea e empatou 1-1 em Suazilândia (agora Eswatini).

Em relação ao Togo, o último jogo entre as duas seleções foi em outubro de 2019, um jogo amigável que Cabo Verde venceu por 2-1.

AC