Nova direção da Câmara de Turismo de Cabo Verde toma posse esta quarta-feira

20/04/2022 17:13 - Modificado em 20/04/2022 17:14

Nesta recente direção, Jorge Spencer Lima disse que assume a liderança da Câmara de Turismo com a missão de consolidar os ganhos e fazer disparar o contributo do turismo na economia do país. A cerimónia de empossamento aconteceu esta quarta-feira, na ilha do Sal.

“Nós todos temos o mesmo objetivo que é consolidar a CT, consolidar os ganhos já obtidos no setor, apoiar o relançamento das empresas e de facto que o turismo não signifique somente o valor acrescentado do PIB”, sublinhou o presidente da instituição.

Para que isso aconteça, Spencer Lima diz que deverá passar pelo apoio direto às empresas e pela formação com o sustento do Estado. “É só ver que 90% do turismo está concentrado entre Sal e Boavista. E quando vamos ver para a questão da formação não existe nenhum polo de formação de turismo região Sal/Boavista. Portanto, não faz sentido”, observou o candidato que diz ser necessário começar a pensar nesta e trazer soluções para as empresas.

Ao longo do mandato, Spencer Lima quer angariar sócios de todas as ilhas, valorizar cada vez mais os empresários cabo-verdianos ligados ao turismo e levá-los a ter uma voz cada vez mais audível junto do governo.

Spencer Lima foi eleito em lista única da qual fazem parte representantes dos empreendimentos turísticos mais influentes do mercado turístico nacional.

A direção é composta por nove vice-presidentes com Eugénio Inocêncio no terceiro posto. Da Direção anterior, Gualberto do Rosário figura no topo do conselho consultivo, a direção de Spencer Lima toma posse hoje, 10 dias após a realização das eleições que decorreram na ilha do Sal.