Festival da Gamboa já tem data e acontece nos dias 20 e 21 de Maio

20/04/2022 00:07 - Modificado em 20/04/2022 00:07

​O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou esta terça-feira, que o Festival da Gamboa será retomado este ano, no quadro das actividades comemorativas do Município da Praia, 19 de Maio.

Francisco Carvalho fez este anúncio em conferência de imprensa, onde prometeu para os próximos dias revelar o quadro de artistas e grupos que irão participar neste certame que vai ser realizado nos dias 20 e 21 de Maio, no areal onde nasceu o festival, num investimento de 15 mil contos.

O edil praiense anunciou, igualmente, a agenda da festa da Cidade e do Município, que vai decorrer de 22 de Abril a 21 de Maio, por forma a comemorar os 164 anos da ascensão da Praia à categoria de cidade, a 29 de Abril, e dia do Município que se comemora a 19 de Maio.

Para o Dia da Cidade anunciou a realização de um espectáculo no KebraKanela, com a artista Lura, que aproveita a ocasião para celebrar os 25 anos da sua carreira artística, com o intuito “de celebrar a Praia, a cultura e a música cabo-verdiana”.

Francisco Carvalho sublinhou que se vive “ainda tempos difíceis e complicados, tanto na Praia como no mundo”, marcado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, mas disse entender que há espaço para comemorações, mediante a realização de eventos e actividades que possam levar a alegria aos munícipes.

“Temos de regressar às actividades comemorativas de festas e efemérides depois de uma suspensão de dois anos”, realçou Francisco Carvalho que destacou na agenda a tertúlia literária “As nossas letras: porque amamos os livros”, eleito para inaugurar a série de actividade, o “fórum pensar a cidade, Praia do futuro”, uma forma encontrada para se reflectir a cidade junto dos munícipes, “com um problema sério sobre a construção clandestina”.

Do programa da agenda consta ainda o lançamento de um projecto de observatório do empreendedorismo da Praia, inauguração e entregas de 13 casas reabilitadas na localidade de Achadinha Pires e cinco outras em Tira Chapéu, para melhorar a dignidade habitacional.

Celebração eucarística a 19 de Maio na Paróquia Nossa Senhora da Graça, torneios de futebol e de andebol, corrida de cavalos, palestras, inauguração das delegações municipais de São Filipe e São Francisco, e lançamento de livros, entre outros, fecham o programa.

Inforpress