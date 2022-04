PAICV diz que a criminalidade em Cabo Verde é gritante

20/04/2022 00:01 - Modificado em 20/04/2022 00:23

A situação da criminalidade em Cabo Verde é gritante e as pessoas vivem de forma extremamente intranquila. A afirmação é do conselheiro da comissão Política do PAICV, conferência de imprensa na cidade da Praia. Óscar Rodrigues diz que há pessoas que tem medo de saírem à rua à noite.

“A situação da criminalidade é gritante em Cabo Verde. Falando da nossa região, Cidade Velha, São Domingos, e Praia, normalmente todas as segundas-feiras os tribunais estão lotados, com crimes de droga de pequena dimensão. São pessoas que depois da pandemia usam e abusam da “padjinha”, das drogas. E também há situações de assalto e roubos. As pessoas estão a viver de uma forma extremamente intranquila e é alarmante. Em qualquer parte, as pessoas estão com medo de se dirigirem aos supermercados, de saírem à noite, e há na cidade da Praia muitos investimentos que as pessoas fizeram depois da pandemia, e com a retoma estão condicionados porque as pessoas estão com medo de se dirigirem a esses espaços ”, explicou.

Óscar Rodrigues, citado pela Inforpress, avançou que o PAICV quer trazer uma oposição substancial, no sentido de novos investimentos, para dar resposta a essa situação de criminalidade.

”Porque a sobrelotação das cadeias, e a situação da criminalidade é gritante, e há uma situação de medo, intranquilidade. As pessoas vivem com liberdade condicionada. Em democracia não se pode exigir que as pessoas fiquem em casa principalmente em situações em que não vão ter com os investimentos feitos, ou não vão aos bares, não vão a determinados lugares, porque efectivamente o medo, intranquilidade, e insegurança é gritante “, insistiu.

O conselheiro da comissão Política do PAICV, Óscar Rodrigues, diz que quer ver o governo a tomar novas medidas porque as que foram tomadas durante estes seis anos, não são duras, e precisam ser mais robustas.