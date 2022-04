São Vicente: Simili e CTES realizam campanha de limpeza na praia Cova de Inglesa/Lazareto

18/04/2022 23:22 - Modificado em 18/04/2022 23:22

O Centro de Turismo e Economia Solidária (CTES) e a Simili unem-se para juntamente com as crianças e adultos realizarem uma campanha de limpeza ao longo da costa Cova Inglesa / Lazareto no dia 23 de Abril próximo para aquilo que consideram ser uma “caminhada pela natureza”.

A coordenadora da campanha, Debora Ramos, explica que essa é uma parceria que se tem com o CTES, uma vez que a Simili trabalha com resíduos.

O objetivo dessa campanha, destaca, é chamar a atenção das pessoas ao CTES uma vez que há muitas pessoas que não sabem da existência desse centro e também promover a parte da Simili que faz a recolha do lixo,

A responsável adianta ainda a importância, não só de fazer essas organizações semanais ou mensais de campanhas de limpeza, mas que seja algo que todos que usufruem do mar, termos essa responsabilidade de cultivar o bom hábito de sempre que formos a praia fazermos a recolha, do nosso próprio lixo “porque o mar por ser nosso, nós temos também o direito de cuidar dela”.

A mesma sublinha a importância de criar essa sensibilização ambiental, onde se quer envolver adultos e crianças que queiram participar.

A mesma acrescenta ainda que o encontro vai ser na Praia de Cova de Inglesa, onde a recolha vai ser feita durante uma caminhada ao longo da costa até Lazareto. O lixo recolhido vai ser transformado em arte, com uma oficina de reciclagem para crianças, dinamizada pela Simili , no sábado 30 de Abril.

“E uma forma também de mostrar as pessoas que o resíduo tem um valor e pode ser transformado através da criatividade. Daí a importância de envolver as crianças nesta atividade”, explica.

A escolha desta região, justifica, é por uma área que é esquecida, há muita presença de resíduos deixado pelo mar e pelas pessoas que frequentam a praia e também por geograficamente estar mais perto do centro da cidade e facilitar a famílias que queiram levar crianças.

Esta iniciativa realizada no âmbito Projeto “Fomento da tradição e cultura de São Vicente através da promoção digital e da criação de espaços de partilha de saberes no Centro de Turismo e Economia Solidária”, promovido pela Associação dos Amigos da Natureza.

Esta atividade conta com o financiamento do DIVERSIDADE, uma atividade do projeto PROCULTURA PALOP-TL, financiada pela União Europeia e cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P.

AC