Covid-19: Cerca de 74% dos adultos já foram completamente vacinados com as duas doses

18/04/2022 22:56 - Modificado em 18/04/2022 22:56

Numa altura em que os casos de covid-19 vão diminuído, conforme dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas do total de 101 amostras recebidos, somam-se 1 caso novo positivo e 2 recuperados em Ribeira Grande de Santo Antão e Sal, cerca de 274495 pessoas, ou seja, 74,1% de adultos já foram completamente vacinados com as duas doses e um total de 61.413 (16,6%) já tomou a dose de reforço.

Com os dados epidemiológicos das últimas 24 horas, divulgados hoje, o país passa a contabilizar 13 casos ativos, 55525 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55991 casos positivos acumulados.

Nos últimos 14 dias, ou seja, foi analisado um total de 2864 amostras (média de 205 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 30 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 5 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,79 e a taxa de positividade foi, em média, 1,0%.

Em relação à vacinação, até 17 de Abril, Cabo Verde já utilizou 704698 (67,4%) doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 318299 (85,9%) adultos já tomaram a 1ª dose, 274495 (74,1%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 61413 (16,6%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 45649 (77,1%) já tomou a 1ª dose e 37506 (63,3%) já estão completamente vacinados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

E reforçam também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da Covid-19.

EC