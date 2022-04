Denis Graça ao vivo em Lisboa com vários convidados especiais

17/04/2022 13:35 - Modificado em 17/04/2022 13:36

O artista cabo-verdiano Denis Graça actua hoje ao vivo em Lisboa, num concerto que vai contar com a participação de vários convidados especiais, como Big-Z Patronato, Irina Barros, Tony Fica, Angelina Denise e MC Gasolina.

DJ Brazão, DJ Black, DJ Nós Manero e Benji Comédia também estão entre os convidados de cantor e compositor cabo-verdiano Denis Graça, com mais de 20 anos de carreira, no Altice Arena, de acordo com informações disponibilizadas pela organização.

O artista mindelense radicado nos Países Baixos (Holanda), iniciou a sua carreira musical com o R&B, grupo que fez parte da sua formação inicial, tendo entrado pelo grupo Splash em 1998, para, em 2001, na carreira a solo, lançar o seu primeiro álbum “Sonhos”.

Desde lá, Denis Graça lançou mais oito discos, sendo “Um prenda especial”, “Hoje é bo note”, “DG Álbum”, “Addicted”, “Collector’s item”, “Self made”, “EP aquarius” e “Sem fronteiras”.

Além de Portugal e Cabo Verde, o artista já actuou em vários palcos internacionais, como São Tomé e Príncipe, Angola, França, Inglaterra, Suíça, Luxemburgo, Espanha, Holanda, Suécia, Noruega, Itália, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Bélgica e Alemanha.

Denis Graça participou também em inúmeros musicais, nomeadamente Lusodance, Venus e Cap Sol.