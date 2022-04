Futebol: Botafogo é campeão da ilha do Fogo

O presidente da câmara de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, considerou hoje que o Botafogo, campeão da ilha, “e não de São Filipe”, poderá jogar o nacional em qualquer estádio ou campo da ilha.

O autarca reagia a alguns posicionamentos de que o Estádio Monte Pelado, situado no seu município, não dispõe de condições para receber jogos do campeonato de Cabo Verde, por não dispor de cabine de imprensa.

“Todos temos de entender que o Botafogo é campeão da ilha e não de São Filipe e a sua ‘casa’ é qualquer um dos municípios da ilha, Mosteiros, Santa Catarina e São Filipe, porque representa a ilha”, afirmou Alberto Nunes, para quem é necessário fazer a separação entre aquilo que é municipal daquilo que é da ilha do Fogo.

Como exemplo indicou que se o Desportivo de Cova Figueira, que é do seu município, joga contra o Botafogo, vai torcer para o Desportivo, mas todos devem torcer e apoiar a equipa campeã para representar e defender a ilha condignamente.

Segundo a mesma fonte, o campo de São Lourenço, ao que tudo indica, não dispõe de dimensão regulamentar e tem outros constrangimentos a nível de balneários e o Francisco José Rodrigues (Mosteiros) apresenta alguns problemas com a relva.

O Estádio Monte Pelado, no município de Santa Catarina do Fogo, tem capacidade para 1.200 pessoas e habitualmente “um grande número de pessoas” vão para o estádio para assistir as partidas de futebol, referiu o autarca.

Salientou que o estádio tem “algumas limitações”, nomeadamente de cabine de imprensa, mas lembrou que o Estádio 5 de Julho nunca teve uma cabine de imprensa e que sempre era improvisada.

“O Estádio Municipal de Santa Catarina está em melhores condições para receber os jogos neste momento e permitir a equipa campeã representar a ilha com dignidade”, defendeu Alberto Nunes, para quem não se deve prescindir de um estádio com condições, para se jogar noutro espaço sem condições “só por questão do bairrismo”.

“Independentemente do local onde a equipa do Botafogo vai jogar, o município de Santa Catarina, dentro das suas possibilidades, vai colaborar com o Botafogo para representar a ilha ao mais alto nível no campeonato nacional”, prometeu Alberto Nunes.

Com a demolição do Estádio 5 de Julho para a sua reconstrução, os jogos dos campeonatos regionais do primeiro e segundo escalões foram realizados no campo de São Lourenço (São Filipe) e nos estádios Monte Pelado (Santa Catarina) e Francisco José Rodrigues (Mosteiros).

Com a conquista do título pelo Botafogo, uma equipa de São Filipe, muitas pessoas questionaram se os jogos do campeonato de Cabo Verde devem ser realizados no campo de São Lourenço, que para muitos não dispõe de dimensão regulamentar, ou nos estádios Monte Pelado e Francisco José Rodrigues.

Inforpress