Salamansa rebaixado à segunda divisão

17/04/2022 13:31 - Modificado em 17/04/2022 13:31

O Salamansa Futebol Clube, vencedor do campeonato da segunda divisão época 2008-09, última vez que militou neste campeonato, desce de divisão treze anos depois. O clube fundado em 12 de julho de 2006 entrou no campo para disputar o último jogo da primeira divisão, nesta temporada e empatou a uma bola com o Derby.

O Salamansa a não conseguir evitar a interrupção de um percurso de de 13 anos anos seguidos no primeiro escalão, numa campanha concluída no último lugar com oito pontos.

Sem nada a acrescentar na partida, apenas o desejo de terminar a competição com uma vitória, as duas equipas nos primeiros 45 minutos foram muito equilibrados e as oportunidades de golo também escassearam junto das duas balizas, apesar de as equipas se esforçarem por chegar às áreas contrárias.

Na segunda parte, o Salamansa superiorizou-se ao Derby e conseguiu concretizar uma das oportunidades de golo, aos 62 minutos num lance de contra-ataque rápido pela direita, Nenê só teve que encostar para o 1-0.

O Derby não se rendeu e aos 85 minutos, num lance dentro da área do Salamansa, Alcidia Santos considerou que houve mão na bola do jogador do Salamansa e apontou para a marca do castigo máximo. Falta bastante contestada pela equipa do Salamansa, mas de nada adiantou.

Chamado a cobrar, Pibid restabelece a igualdade no marcador. Com este resultado, o Salamansa termina com 8 pontos e diz adeus à primeira divisão.

Já o Farense, com a vitória sobre a Academica do Mindelo, conseguiu manter-se ainda na primeira divisao, e ja na proxxima semana terá pela frente a equipa do Amarante, para disputa da manutencao da Liguilha.