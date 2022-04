Santo Antão/São João: porto-novenses querem voltar a peregrinação a pé este ano se covid-19 permitir

17/04/2022 13:27 - Modificado em 17/04/2022 13:27

Em 2020, a romaria, que reúne “milhares de pessoas”, foi suspensa, mas em 2021 a imagem de São João foi trazida de carro à cidade do Porto Novo, Santo Antão, o que gerou alguma polémica no seio dos porto-novenses.

Para 2022, a peregrinação, que marca o ponto alto do programa religioso das festas de São João no Porto Novo, deverá acontecer em moldes habituais, ou seja, com o transporte da imagem aos ombros dos fiéis, admitiu o padre José Pires, segundo o qual “tudo dependerá da evolução das condições sanitárias” neste concelho.

Neste sentido, pároco do Porto Novo,exortou os porto-novenses a continuarem a cumprir as orientações das autoridades sanitárias para que, este ano, se possa retomar a peregrinação da imagem do santo padroeiro em moldes tradicionais.

“Este ano, podemos ir buscar o São João a pé se as pessoas continuarem a cumprir as recomendações das autoridades de saúde e prevenir a covid-19”, avançou padre José Pires, durante as celebrações da Páscoa, pedindo aos fiéis que continuem a fazer com que Porto Novo continua sem casos activos.

O concelho do Porto Novo, que já esteve entre os concelhos mais afectados do País com a covid-19, não tem nesta altura nenhum caso positivo, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

A continuar a assim, a peregrinação da imagem do São João entre Ribeira das Patas e cidade do Porto Novo, que ocorre habitualmente em Junho, será realizada no formato tradicional, ou seja, a pé, com a imagem do santo a ser transportado aos ombros dos fiéis, garantiu José Pires.