São Vicente: Secretária de Estado da Inclusão Social visita Mindelo para celebrar protocolos para projetos sociais

17/04/2022 13:20 - Modificado em 17/04/2022 15:37

A Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, participa esta semana, em São Vicente, no âmbito de uma visita de três dias a ilha, na assinatura de Contratos Programas e Protocolos entre o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e as ONG’s de São Vicente, tendo em vista a subvenção financeira das associações de caráter social, para a implementação de projetos que promovam a inclusão socioeconómica das populações mais desfavorecidas.

Conforme informações do Governo, Lídia Lima estará na ilha de São Vicente de 18 a 20 de Abril, com uma agenda de trabalho em que se destaca, no dia 19, o acto de assinatura de contratos programas e protocolos entre o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e Organizações Não Governamentais (ONG) do Mindelo.

Os protocolos, segundo a mesma fonte, pretendem permitir a subvenção financeira das associações de carácter social, para a implementação de projectos que promovam a inclusão socio-económica das populações mais desfavorecidas.

Do programa da deslocação da secretária de Estado consta ainda encontro com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente e visita à loja social da autarquia.

Lídia Lima visitará ainda o Centro de Recursos da Delegação do Ministério da Educação de São Vicente e lares de idosos da ilha, e ainda promoverá um encontro com parceiros da área da deficiência e com pais ou encarregados de educação de crianças com deficiência e outro de reflexão sobre situação dos idosos.

NN/Inforpress