Inédito: Académica do Porto Novo vence Sporting por 2-0 e conquista o campeonato de Santo Antão Sul pela 10ª vez consecutiva.

16/04/2022 21:01 - Modificado em 16/04/2022 21:01

@ Desporto de Santo Antão

A falta ainda uma jornada para o fim da prova, a Académica do Porto Novo, Santo Antão, revalidou o titulo de campeão regional Sul, pela 10ª vez consecutiva.

Um feito inédito no país, os estudantes entram para a historia como a equipa com mais títulos regionais consecutivos no país. Épocas 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 e 2021/2022.

Desde a criação da região desportiva de Santo Antão – Sul, em 1997/1998, a Académica já conquistou o troféu por 14 edições.

EC