São Vicente: Mindelense aproveita “oferta“ da Acadêmica e sagra-se Hexacampeão regional de futebol

16/04/2022 20:32 - Modificado em 16/04/2022 21:16

O Clube Sportivo Mindelense soma agora 53 títulos no campeonato regional de futebol de São Vicente.

O Clube Sportivo Mindelense conquistou o título de campeão de São Vicente em futebol, ao derrotar o Batuque Futebol Clube por 2-0, em jogo da última jornada, após deslize da Académica do Mindelo, que perdeu por 1-0 frente ao Farense no sábado e os encarnados aproveitaram da melhor forma, e conquistaram o Hexa campeonato regional, seis vezes consecutivas. E soma agora 53 títulos regionais. É a única equipa em São Vicente e em Cabo Verde a atingir o feito.

Quanto ao jogo, o Mindelense marcou o primeiro golo aos 30 minutos da primeira parte, por intermédio de Mimitxa que cabeceou para o primeiro da partida, resultado ao intervalo. Melhor marcador do Mindelense acabou por ficar em segundo. Tchukin da Académica do Mindelo é que acabou por levar o troféu de melhor marcador do campeonato para casa.

Na segunda parte, o CS Mindelense baixou de intensidade e começou a gerir o jogo, com o Batuque agora a exercer alguma pressão e aos 87 minutos aumenta a vantagem por Calu. Após a cobrança de um pontapé de livre de Guga, o médio dos campeões nacionais, sozinho e sem marcação nas costas da defensiva do Batuque a fazer o 2-0.

“Acreditamos até ao fim” – Almara

Com a maior lotação esta temporada no Municipal Adérito Sena, que esteve com forrada de vermelho, para apoiar a sua equipa. No final da partida, Almara, que assumiu o comando técnico na segunda volta, considerou que foi um campeonato difícil até ao fim. “Estivemos sempre com esperança neste resultado e lutamos por isso. Nós tivemos que lutar e o jogo de hoje foi o resultado de todo o nosso esforço. Agora é preparar para o nacional, que não vai ser nada fácil, mas queremos revalidar o título nacional também”, reforçou Almara.

“Foi duro, mas no fim conseguimos” – Toy Adão

Com nove títulos no Mindelense, seis consecutivos, o capitão Toy Adão também admitiu que foi uma temporada dura. E parabenizou a Académica do Mindelo, pela “grande época” que fez, em seu nome pessoal e de toda a equipa. “Passamos por altos e baixos durante esta prova, mas no balneário sempre acreditamos que era possível. E entramos neste jogo com esta mentalidade, queríamos vencer e voltar a conquistar o titulo em São Vicente”.

Assim, o Mindelense é o representante da ilha de São Vicente no campeonato de Cabo Verde, que principia no dia 14 de Maio, em conjunto com a Académica do Mindelo, segundo classificado.

Do outro lado, na cauda da tabela, o Salamansa que conseguiu apenas 8 pontos no campeonato desceu para a segunda divisão e o Farense vai disputar a Liguilha com o Amarante, já na próxima semana.

Melhor marcador do campeonato

O troféu de melhor marcador do campeonato acabou por ficar para Tchukin da Académica do Mindelo. Com 12 golos apontados na prova, fruto de um poker (4golos), um hat trick (3) mais cinco e cada jogo acabou por levar o troféu para casa.

@ facebook Associação Académica do Mindelo

Ken guarda-redes menos batido

Com apenas 8 golos sofridos, o guarda redes do Mindelense, Ken conquistou o troféu de melhor guarda redes da prova.

Agora segue a defesa do titulo de campeão nacional, conquistado em 2018, após vencer o Oásis Atlântico do Sal, por 3-1, em final disputada na ilha do Sal.

Dados oficiais da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apontam para 19 títulos de campeão nacional para o Mindelense, com o início da prova em 1953.

Mas a equipa de São Vicente, reivindica 22 campeonatos, tendo nas suas contas vitórias em 1939, 1949 e 1950.

Mesmo assim, o Mindelense reforçou o seu estatuto de equipa mais titulada em Cabo Verde, conquistando o 27.º título nacional para equipas de São Vicente.

Resultados da 14ª Jornada

Academica x Farense 0-1

Falcões x Castilho 0-0

Salamansa x Derby 1-1

Mindelense x Batuque 2-0

Classificação regional de Futebol de São Vicente

CS Mindelense – 31 pontos

Académica do Mindelo – 30 pontos

Batuque – 25 pontos

Derby — 21 pontos

Falcões do Norte – 17 pontos

Castilho – 12 pontos

Farense – 11 pontos

Salamansa – 8 pontos

Elvis Carvalho